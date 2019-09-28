Суми: на місцевому заводі стався вибух, вісім постраждалих

На заводі в Сумах 28 вересня стався вибух виробничого обладнання і пожежа, повідомляє місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, вибух стався о 10:51 ранку.

«На території заводу товариства з обмеженою відповідальністю «Гуала Кложерс Україна» у виробничому цеху стався вибух виробничого обладнання з послідуючим горінням. Внаслідок вибуху попередньо травмовано вісім осіб. О 11:17 пожежу локалізовано на площі 50 метрів квадратних, о 11:55 – ліквідовано», – зазначають у ДСНС.

Як повідомляють у службі, до гасіння залучили 18 людей та чотири одиниці техніки.

Компанія «Гуала Кложерс Україна» спеціалізується зокрема на виробництві паковання, виробів із пластмас та металу, обробці металу та поліграфічних послугах.