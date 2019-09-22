У Києві горять цистерни з пальним на Лісовому масиві, чутно вибухи (оновлюється)

У Києві трапилась пожежа на вулиці Віскозній. На відео, яке оприлюднили журналісти Громадського, чутно вибухи.

Як пояснили у комунальній аварійно-рятувальній службі Києва, на території автостоянки відбулось загоряння автоцистерн з пальним.

«Наразі горять 9 автоцистерн, з подальшим розливом пального на 500 квадратних метрів. Внаслідок сильної пожежі, можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів», – мовиться у повідомленні на фейсбук-сторінці відомства.

За даними ДСНС, про пожежу повідомили близько 21:55, наразі постраждалих немає.

Ліквідація пожежі триває. Як зазначається, до заходів залучено 75 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Фейсбук-спільнота «Київ оперативний» повідомляє, що рух на вулиці перекритий.