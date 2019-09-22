Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Вересень 2019, Київ 01:31
Новини | Події

У Києві горять цистерни з пальним на Лісовому масиві, чутно вибухи (оновлюється)

До ліквідації пожежі залучені ДСНС і комунальні служби Києва

Дивитись коментарі

У Києві трапилась пожежа на вулиці Віскозній. На відео, яке оприлюднили журналісти Громадського, чутно вибухи.

Як пояснили у комунальній аварійно-рятувальній службі Києва, на території автостоянки відбулось загоряння автоцистерн з пальним.

«Наразі горять 9 автоцистерн, з подальшим розливом пального на 500 квадратних метрів. Внаслідок сильної пожежі, можливе задимлення на території Деснянського та Дарницького районів», – мовиться у повідомленні на фейсбук-сторінці відомства.

За даними ДСНС, про пожежу повідомили близько 21:55, наразі постраждалих немає.

Ліквідація пожежі триває. Як зазначається, до заходів залучено 75 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Фейсбук-спільнота «Київ оперативний» повідомляє, що рух на вулиці перекритий.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG