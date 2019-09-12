Поліція затримала жінку, яку підозрюють у спричиненні пожежі у Чорнобильській зоні

Поліція Київщини повідомила про затримання підозрюваної у спричиненні пожежі у Чорнобильській зоні.

«У ході оперативно-розшукових заходів поліція встановила особу, підозрювану в підпалі. Нею виявилася мешканка села Старі Соколи, Іванківського району. Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після – перейшла на Чорнобильську зону», – мовиться у повідомленні.

Пожежа досі триває, для гасіння застосовано спеціальну пожежну техніку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «знищення або пошкодження лісових масивів». Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

12 вересня управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомило про пожежу в Чорнобильській зоні.

Пожежі в Чорнобильській зоні відчуження відбуваються періодично – переважно горить суха трава. Останні масштабні пожежі були там влітку 2018 року, коли вогнем охопило кілька гектарів лісу.