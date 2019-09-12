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12 Вересень 2019, Київ 15:04
Новини | Події

ДСНС: пожежу в Чорнобильській зоні гасять із літаками і гелікоптером

У службі нагадали, що займання сталося 11 вересня о 12:25 поблизу села Нові Соколи Іванківського району на території Димарського лісництва (фото ілюстративне)

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Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомляє про пожежу в Чорнобильській зоні.

«Триває ліквідація загорання лісової підстилки поблизу села Нові Соколи Іванківського району на площі близько 6 га та 14 га у Чорнобильській зоні окремими осередками, місцями з переходом у верхову пожежу. Наразі до гасіння пожежі залучено 101 особу і 12 одиниць техніки. Також залучено авіацію: 2 літаки АН-32П та вертоліт МІ-8», – йдеться в повідомленні пресслужби управління ДСНС.

Жертв і постраждалих немає, додали в ДСНС.

У службі нагадали, що займання сталося 11 вересня о 12:25 поблизу села Нові Соколи Іванківського району на території Димарського лісництва.

Як йдеться в повідомленні на сайті ДСНС, радіаційна ситуація в Києві і Київській області є стабільною.

Напередодні в ДСНС повідомили, що на всій території України, крім Карпат, зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежі в Чорнобильській зоні відчуження відбуваються періодично – переважно горить суха трава. Останні масштабні пожежі були там влітку 2018 року, коли вогнем охопило кілька гектарів лісу.

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