«Це допоможе гарантувати інвестиції в Україну» – Сунак оголосив про нову систему страхування воєнних ризиків

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про нову систему страхування воєнних ризиків у своїй промові на Конференції з відновлення України в Лондоні в середу.



«Це величезний крок вперед у напрямку допомоги страховикам гарантувати інвестиції в Україну, усунувши одну з найбільших перешкод і додавши інвесторам впевненості, необхідної для дій», – сказав Сунак, якого цитує CNN.



У своїй промові Сунак також зазначив, що Росія має заплатити за «руйнування, які вони завдали» Україні.

Страхова індустрія Великої Британії є найбільшою в Європі.

Наприкінці травня депутати Верховної Ради України ухвалили в першому читанні законопроект. Цей документ дозволяє Експортно-кредитному агентству здійснювати страхування і перестрахування прямих інвестицій, зокрема страхування інвестицій в Україні від ризиків, що можуть бути спричинені збройною агресією, бойовими діями та/або тероризмом.

Страхування може допомогти захисти бізнес від збитків, спричинених війною, яку Росія продовжує проти України.