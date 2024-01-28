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Іран оголосив про успішний запуск трьох супутників

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що під час запуску була успішно використана іранська ракета Simorgh, яка в минулому неодноразово зазнавала невдач.
Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що під час запуску була успішно використана іранська ракета Simorgh, яка в минулому неодноразово зазнавала невдач.

Іран оголосив 28 січня про успішний запуск трьох супутників у космос, що стало останнім у рамках програми, яка, на думку Заходу, вдосконалює балістичні ракети Тегерана.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що під час запуску була успішно використана іранська ракета Simorgh, яка в минулому неодноразово зазнавала невдач.

Державне телебачення назвало запущені супутники Mahda, Kayhan-2 і Hatef-1. Воно описало Mahda як дослідницький супутник, а Kayhan-2 і Hatef-1 як наносупутники, орієнтовані на GPS і зв’язок відповідно.

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