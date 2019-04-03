Іспанське видання «Sur на русском» заперечує звинувачення в поширенні фейків про Україну

Головна редакторка іспанського видання «Sur на русском» Олена Хакімова відповіла на запит Радіо Свобода щодо звинувачень з боку верстальника газети Руслана Цирулькевича в поширенні спекулятивних антиукраїнських матеріалів.

«Ми – не антиукраїнська газета. Моя позиція як головного редактора полягає в тому, щоб максимально об'єктивно відображати все, що відбувається в Іспанії і в світі, намагаючись бути гранично нейтральними, коли мова йде про відкриті воєнні конфлікти. Погодьтеся, бути політично нейтральним в наш час дуже важко, практично неможливо. Нам не байдуже, що відбувається в Україні і Росії, але нам важливіше розповісти про людей, які страждають в результаті політичних конфліктів», – написала вона.

«Sur на русском» – філія іспанської газети Diario Sur. За словами Хакімової, більшу частину контенту видання становлять переклади іспанської газети, а новини про Україну та Росію займали одну-дві шпальти в рубриці «Новини світу».

«Скажу більше, я виділила окрему шпальту для новин України після моєї зустрічі навесні минулого року з генеральним консулом України в Малазі Артемом Воробйовим. Ми обмінялися думками, і я запропонувала консулу співпрацю і можливість публікувати у нашій газеті інформацію для українських співвітчизників. За неофіційними даними, їх у нашому регіоні проживає близько 10 тисяч осіб. Консул зацікавився цією пропозицією, але наполягав, щоб ми друкували інформацію українською мовою. Технічно це було складно і досить дорого, тому іспанське керівництво не підтримало мою ініціативу», – додала вона.

За словами Хакімової, співпрацю зі згаданим фахівцем видання наразі припинило.

Як стало відомо Радіо Свобода, Руслан Цирулькевич зустрівся з представниками українського консульства у Малазі, аби поділитися матеріалами, які, на його переконання, подають інформацію про Україну без контексту, вдаючись до маніпуляцій. Деякі з них він передав Радіо Свобода.

На запит Радіо Свобода в українському МЗС зазначили, що консульство України в Малазі вже висловлювало занепокоєння контентом «Sur на русском».

«Враховуючи те, що згаданий додаток був ініційований за сприяння посольства Росії в Іспанії та характеризований послом Росії Юрієм Корчагіним як такий, що «створений спеціально для росіян, які проживають на півдні Іспанії або приїжджають туди з туристичною метою», у його матеріалах простежується відображення антиукраїнської риторики. Водночас слід зазначити, що додаток веде редакційну політику, незалежну від основного іспаномовного видання Diario Sur», – мовиться у відповіді міністерства.

«Sur на русском» публікується як паперовий додаток газети Diario Sur, що виходить на півдні Іспанії, спрямований на російськомовних іммігрантів. На відміну від «основного» іспаномовного видання, він не має веб-сайту – тільки однойменну сторінку на Facebook, де з’являються окремі замітки про культуру і дитячу психологію.

Як зазначили в МЗС, паперовий наклад видання складає близько 1000 примірників та розповсюджується через мережу роздрібної торгівлі переважно в місті Марбелья – найбільшому осередку проживання та відпочинку російських громадян у провінції Малага.