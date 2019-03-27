Фейки про Україну: як працює антиукраїнська пропаганда в Іспанії

Співробітник російськомовного додатку іспанської газети Diario Sur заявляє, що видання поширює фейки про Україну. Ця газета вже потрапляла у поле зору українського консульства, яке зверталося до редакції кілька місяців тому із закликом припинити дезінформацію. Відповіді, однак, як зазначають у консульській службі, вони не отримали.

«Sur на русском» публікується як паперовий додаток газети Diario Sur, що виходить на півдні Іспанії, спрямований на російськомовних іммігрантів. На відміну від «основного» іспаномовного видання, він не має веб-сайту – тільки однойменну сторінку на Facebook, де з’являються окремі замітки про культуру і дитячу психологію.

Водночас, як заявляють деякі співробітники газети, статті, що стосуються України, в російськомовному паперовому варіанті газети подаються заангажовано, а іноді взагалі містять неправдиву інформацію.

Зокрема, верстальник «Sur на русском» Руслан Цирулькевич днями опублікував у соцмережах розповідь про те, що він місяцями безрезультатно бореться з фейками у цій газеті.

«Вони, розумієте, публікували новини, які брали казна-звідки – часто із таких сайтів, які я б назвав «фсб-шні одноденки», що по всій Європі розкидані: береш цю новину, що з латвійського, що з турецького сайту, а там текст приблизно однаковий. І вони ставили увесь цей треш і відверту «чорнуху» під брендом Sur», – зауважує медійник у коментарі Радіо Свобода.

За словами Цирулькевича, він кілька разів розмовляв на цю тему з головним редактором російськомовного додатку, після чого джерела почали вказувати, але загальний стиль викладення новин залишався таким самим.

Врешті, як розповідає чоловік, місяць тому він також звернувся до видавців іспаномовної газети.

Я показав, як дискредитується Україна, бо це завжди якісь «нацисти», завжди все погано. Йшлося про таке компілювання негативне і так далі

«Вони мене попросили зробити повністю за рік огляд новин, як усе це робилося. Я це все зробив, приніс їм понад сотню сторінок. Виявилось, там майже у кожному номері не вказувались джерела, звідки бралася інформація, фейки там були. Я показав, як дискредитується Україна, бо це завжди якісь «нацисти», завжди все погано. Тобто йшлося про таке компілювання негативне і так далі. Вони мене вислухали і начебто погодилися, але от минув місяць... Позаминулого тижня знову була якась новина – про сурогатних матерів із України, і це ніби, як я розумію, головна новина тижня. Тобто нічого не відбулося, я не бачу жодних результатів», – каже Руслан Цирулькевич.

Радіо Свобода направило листа головному редактору«Sur на русском» Олені Хакімовій із проханням прокоментувати ситуацію, але на момент публікації цього матеріалу відповідь від неї ми не отримали.

Тим часом, як зазначили у коментарі Радіо Свобода в консульській службі МЗС України, вони планують дослідити ситуацію, про яку написав Цирулькевич, та відреагувати на неї.

Скандал із Бандерою та ОБСЄ

Між тим, «Sur на русском» не так давно вже викликав обурення українських дипломатів. Зокрема, у липні минулого року консульство України у Малазі зверталося до головного редактора Diario Sur із відкритим листом з приводу деяких матеріалів у російськомовному додатку.

«Серед прикладів дезінформації, маніпуляції та пропаганди з боку додатку «SUR російською» варто, зокрема, відзначити матеріал, оприлюднений у номері від 1-7 червня 2018 року, в якому йдеться про нібито обстріл українськими військовими автомобілів ОБСЄ та наводяться цитати представника т.зв. «ДНР». Утім, більш уважний аналіз офіційної інформації від самої Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні не підтверджує цього фальшивого та маніпулятивного звинувачення», – наголошують дипломати. Ще один наведений ними приклад – «згадування гасла «Слава Україні!», як слогана УПА, що нібито була «поплічником фашистів»».

«По-перше, варто роз’яснити, що під час Другої світової війни українські повстанці боролися за свободу і незалежність України як проти нацистської Німеччини, так і проти СРСР, та вели підривну діяльність проти німецьких військ, НКВС та Червоної армії. Відтак є очевидним мотив радянської пропаганди, та її старанного послідовника – російської пропаганди, затаврувати супротивників кремлівського режиму образом «поплічника фашистів». По-друге, вислів «Слава Україні! Героям Слава!» – це популярне народне гасло українців, яке виражає лише любов до Батьківщини та віддає шану всім тим, хто поклав своє життя за її свободу. Це український аналог французького «Vivе la France!», американського «In God We Trust!», аргентинського «En Unión y Libertad» та інших національних гасел», – мовиться у листі, підписаному керівником консульства України в Малазі Антоном Воробйовим.

Як зазначають у консульській службі, донині офіційної реакції від Diario Sur вони не отримали.

Що відбувається з фейками в Іспанії

У більшості іспаномовних медіа новини про Україну роблять кореспонденти, які базуються у Москві, зауважує у коментарі Радіо Свобода редакторка іспанської служби Stop-fake Аліна Мосендз.

Якщо бачиш, що вилазить якась новина про Україну, яка є, у першу чергу, сумнівною, і починаєш перевіряти, шукати джерело, то дуже часто пошуки приводять до російських ЗМІ

«Якщо бачиш, що вилазить якась новина про Україну, яка є, у першу чергу, сумнівною, і починаєш перевіряти, шукати джерело, то дуже часто пошуки приводять до російських ЗМІ, до російського «Спутника» або Russia Today. От наприклад, була скандальна новина, що десь на півдні України є три табори ІДІЛ. Посилання спочатку йде на СNN чи ВВС, але там я такої новини не знаходжу. Але є цитата, і якщо цю цитату повністю скопіювати і загуглити, то викидає іспаномовний російський «Спутник». Тобто в плані поширення російської пропаганди в іспаномовному середовищі, то в першу чергу це роблять російські ЗМІ. У них є конкретний інтерес», – говорить вона.

І хоча в Іспанії, за словами Мосендз, не сприймають позитивно російського президента Володимира Путіна, якісь наративи кремлівської пропаганди можуть активно поширюватися все одно. За її спостереженнями, серед місцевих видань це частіше роблять видання «лівого крила».

«Так склалося історично, що якщо, наприклад, у Франції ми бачимо, що праві сили – навіть якщо це не дуже офіційно – підтримуються Кремлем, то в Іспанії – це ліві сили. І через них якраз наратив, що Україна – фашистська або нацистська держава, заходить дуже добре», – каже медіаексперт.

Навіть ті іноземні іспаномовні журналісти, хто приїжджає до України у відрядження, часом публікують різні маніпулятивні матеріали, визнає Мосендз.

Журналісти, намагаючись висвітлити війну на сході України об’єктивно і показати всі сторони, забувають перевірити те, що говорять ці сторони

«Не раз я натрапляла на таке, що журналісти, намагаючись висвітлити війну на сході України об’єктивно і показати всі сторони, забувають перевірити те, що говорять ці сторони. Тобто у них є офіційна українська позиція, офіційна російська і навіть офіційна «сепаратистська». При цьому всьому, напускається туману, і незрозуміло, де правда, – зазначає вона. – Не так давно одне поважне видання іспаномовне опублікувало серію матеріалів однієї журналістки про Україну. Тобто вона реально приїжджала в Україну. Але от, наприклад, цитує вона умовного Миколу з Горлівки, і той розповідає, що нібито українська армія бомбардує їх фосфорними та касетними бомбами. І журналістка це просто публікує, без пояснень того, що цей фейк ще у 2014-2015 році було спростовано, і жодних ознак використання фосфорних бомб на Донбасі не було».

Водночас, за словами Аліни Мосендз, не можна сказати, що Іспанія ніяк не протидіє дезінформації: там діють власні внутрішні та іспаномовні міжнародні фактчекінгові проекти, окрім того, інформаційно-роз’яснювальну роботу проводить українська діаспора в Іспанії.