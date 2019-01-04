Іграшки у вигляді Гітлера і хабар Константинополю за томос: топові російські фейки про Україну за 2018 рік

2018 рік не був легким для прокремлівських пропагандистів. Ледь не щодня в російському інформаційному просторі з'являлись чергові «хіти». Які ж вигадки російських медіа про Україну видались найбільш абсурдними? Радіо Свобода зібрало свій топ.

Вигадки про воєнний стан

У 2018 році вперше за історію незалежності України був запроваджений воєнний стан.

Після збройного нападу на українські кораблі в Керченській протоці, його запровадили в 10 областях, що межують із Російською Федерацією, окупованим Росією українським Кримом, у приморських регіонах та на кордоні із невизнаним Придністров’ям. Тобто, там, де поблизу присутні російські війська.

Після ухвалення цього рішення військово-політичним керівництвом країни, російські пропагандисти наввипередки почали вигадувати різні міфи щодо воєнного стану в Україні.

«В Україні дітей змушують рити окопи», «В Харківській області військові відбирають житло й автомобілі у мирних жителів», «Порошенко всіх обманув – воєнний стан не матиме строку давності» – такими й іншими заголовками «вибухнули» російські ЗМІ.

Однак, воєнний стан, за великим рахунком, так і не вплинув на життя звичайних українців, хоча очікування були зовсім іншими. Дійсно, прикордонники посилили охорону державного кордону й почали відмовляти у в'їзді в Україну росіянам. Але щодо життя пересічних українців на територіях, де було запроваджено воєнний стан, то як таких змін насправді не сталося.

Більше про результати воєнного стану в Україні читайте в матеріалі «ДонбасРеалії».

Блокадний Новий рік

Новорічні застілля, на думку прокремлівських пропагандистів, в українців вийшло не дуже рясним на делікатеси. Російські ЗМІ з жахом розповідали, що жителі України вживають по сто грамів хліба на добу на одну людину.

При цьому, добову норму хліба, за свідченнями російських медіа, скоротили з 250 до 100 грамів. Деякі російські ресурси посилались у висвітленні цієї інформації на українського політика Вадима Рабіновича, який начебто прирівняв раціон своїх співвітчизників із часами блокадного Ленінграда. ​

Насправді ж, у середньому, в Україні вартість новорічного столу 2019 року для української сім’ї з чотирьох людей, за підрахунками, мав підвищитися, порівняно з вартістю новорічного столу-2018, майже на 20% і мав скласти 1535 гривень, повідомив ще 10 грудня заступник директора Національного наукового центру «Інституту аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов.

Купівля томосу

Чим ближче до надання Православній церкві України томосу, тим більше з’являється вигадок про православ'я в Україні.

Приміром, деякі проросійські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Україна сплатила Константинополю гроші за надання томосу. Більше того, пропагандисти посилаються на свої авторитетні джерела, які стверджують що українські топ-багатії скинулись для прискорення процесу створення єдиної помісної церкви. Сума зібраних коштів становила 25 мільйонів доларів.

При цьому до патріарха Варфоломія І, за твердженням пропагандистів, дійшло тільки 10 тисяч. Тобто, прокремлівські ЗМІ звинуватили президента України у викраденні частини хабаря, який мали передати Вселенському патріарху.

Цей фейк навіть став приводом для жартів у самому Константинополі. «Хоча російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за цю автокефалію, я взяв не гроші, а багато цукерок і шоколаду з фабрики Порошенка», – сказав патріарх Варфоломій. Після цього він роздав цукерки дітям, які прийшли колядувати в резиденцію патріарха.

Захоплення церков

Продовжуючи тему українського православ'я, варто згадати про вигадки російської пропаганди щодо «​захоплених в Україні церков».

15 грудня в проросійських медіа з'явилась інформація про захоплення Спасо-Преображенського кафедрального собору у Вінниці. Редактор прес-служби УПЦ (МП)​ Сергій Герук на своїй сторінці у Facebook навіть іронічно написав, що події у Вінниці можуть стати приводом для подовження воєнного стану в Україні.

Пізніше в самому соборі цю інформацію спростували.

Постмайданний холод

Російський «Перший канал» показав в ефірі сюжет про простого українського хлопця Кирила, який розчарувався в постмайданній Україні та нарікає на холод у своїй оселі.

Як з'ясувалося згодом, на відео був громадянин Білорусі, який в принципі не знає реального стану справ в Україні. Знімали сюжет для російського каналу посередники, оскільки штатних журналістів в «Першого» російського в Україні немає.

Телеканал приніс вибачення глядачам на своєму офіційному сайті та переклав відповідальність саме на посередників. При цьому, в заяві прес-служби йдеться про те, що інтерв'ю справжнього українця не змогли дати в ефір через технічний брак, тому журналісти попросили іншого хлопця просто повторити те, що нібито «сказав справжній Кирилло Чубенко».

Іграшковий Гітлер

У липні російські ЗМІ розповідали своїм читачам про те, що українські діти бавляться з іграшковою копією Адольфа Гітлера. Звісно ж, пропагандисти подавали цю новину під соусом процвітаючих настроїв нацизму. «Варто зазначити, що у всьому світі фашизм засуджується, а в Україні останнім часом ідеї голови нацистської Німеччини всіляко підтримуються і прославляються», –​ написало пропагандистське видання «Царьград». Згодом про це почали писати й інші ЗМІ.

Видання розповідає про оголошення, розміщене на безкоштовному сайті, з допомогою якого львів’янин пропонує іграшку у вигляді Гітлера, що була у вжитку. При цьому вартість такої забавки була оцінена у 40 гривень.

Звісно ж, на відміну від переконань редакторів «Царьграду», іграшкою не змушували гратись українських дітей. Більше того, після ажіотажу в соцмережах, оголошення швидко зникло.