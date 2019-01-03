Радник президента прокоментував заяви про «позови про припинення оренди УПЦ (МП)»

Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України Ростислав Павленко прокоментував твердження, ніби в адміністрації президента дали вказівку готувати позови про припинення оренди Печерської і Почаївської лавр громадами УПЦ (МП). Як написав він у фейсбуці, це «новий фейк».

«У низці видань, які не гребують інформаційними провокаціями, із здивуванням побачив: виявляється, «джерело, близьке до мене», повідомило, що хтось дав комусь доручення готувати позови щодо припинення оренди громадам МП… Заявляю відповідально: це маячня. А церковним структурам, перш ніж посилатися на «фейки», варто перевіряти інформацію», – заявив Павленко.

Увечері 2 січня проросійське видання «Вести» написало, ніби «в адміністрації президента дали вказівку керівництву музею Києво-Печерської лаври і Кременецько-Почаївського державного історично-культурного заповідника підготувати позови про припинення оренди» цих об’єктів громадами УПЦ (Московського патріархату). При цьому, стверджувало видання, про такий таємний план йому повідомило «джерело, наближене до колишнього заступника голови адміністрації президента Ростислава Павленка». Пізніше цей текст розповсюдили й інші засоби інформації, його також передрукували й на сайті УПЦ (МП).

Комплекси церковних споруд Києво-Печерської і Почаївської лавр належать державі, а в часи президентства Віктора Януковича були передані в користування УПЦ (МП) на тривалі терміни. У листопаді 2018 року в Міністерстві юстиції скасували рішення про державну реєстрацію права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври за релігійною організацією «Почаївська Свято-Успенська лавра», хоча ця громада продовжує користуватися лаврою. Також юристи з боку держави і УПЦ (МП) висловлювали протилежні думки щодо відповідності законодавству рішень про надання УПЦ (МП) права користування Києво-Печерською лаврою.

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