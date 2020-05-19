Нацбанк випустить сувенірну банкноту зі срібла

Національний банк України 20 травня випустить сувенірну банкноту зі срібла. Вона відтворює дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

«Її виготовлено зі срібла 999,9 проби, маса в чистоті – не менш ніж 124,4 г, розміри: 133 × 66 × 1,35 мм, тираж – 300 штук. Банкнота оздоблена голограмою», – розповіли в НБУ.

На першому етапі її реалізація відбудеться через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі «Контрактовий дім УМВБ».

Нереалізовані на електронних аукціонах сувенірні срібні банкноти надійдуть для продажу через існуючі канали реалізації нумізматичної продукції Національного банку.