Справа про вибухи на артскладах у 2015 році: двом військовим повідомили про підозру

У справі про знищення військового майна внаслідок вибухів на артскладі у місті Сватове на Луганщині в 2015 році підозрюють двох військовослужбовців через недбале ставлення до служби, повідомила 11 лютого пресслужба Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, військовослужбовці підозрюються у порушенні керівних документів та розташуванні підпорядкованих їм підрозділів у безпосередній близькості до складу ракетно-артилерійського озброєння сектору «А» у м. Сватове. Також вони не забезпечили належного розміщення кожної одиниці бойової та іншої техніки на нормативно-встановлених відстанях одна від одної та не провели передбачених інженерних робіт по облаштуванню капонірів, окопів для безпечного збереження озброєння та захисту від ураження. Внаслідок цього стало можливим знищення ввіреної їм військової техніки під час пожежі на території об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння у м. Сватове, що призвело до детонації боєприпасів. Державі заподіяно понад 18 млн грн майнової шкоди», – йдеться в повідомленні ОГП.

Повідомляється, що також проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії щодо встановлення причин виникнення пожежі та вибухів боєприпасів на складі ракетно-артилерійського озброєння, та заподіяних збитків.

У місті Сватове (Луганська область) 29 жовтня 2015 року на складі боєприпасів почали вибухати боєприпаси, майже 4 тисячі тонн боєприпасів здетонували, суттєвих пошкоджень зазнала інфраструктура довкола.