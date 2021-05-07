Розслідування вибухів у 2015 році на артскладі в Луганській області завершене щодо 2 військових– ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про завершення досудового розслідування стосовно двох військовослужбовців у справі про знищення військового майна внаслідок вибухів на артскладі у місті Сватове на Луганщині в 2015 році.

Згідно з повідомленням, чоловікам інкримінують недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки.

«Наразі сторона захисту знайомиться із матеріалами, після чого обвинувальні акти будуть направлені до суду для розгляду по суті», – йдеться в повідомленні ОГП.

У відомстві додали, що розслідування та проведення необхідних слідчих дій для встановлення причин виникнення пожежі та вибухів боєприпасів на складі триває.

Про те, що двох військовослужбовців підозрюють у недбалому ставленні до служби, що спричинило «знищення ввіреної їм військової техніки під час пожежі на території об’єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння у місті Сватове», стало відомо у лютому.

У місті Сватове (Луганська область) 29 жовтня 2015 року на військовому складі почали вибухати боєприпаси. Здетонували загалом майже 4 тисячі тонн боєприпасів, суттєвих пошкоджень зазнала інфраструктура довкола. Держава оцінила збитки у понад 18 мільйонів гривень.