У новорічну ніч метро і наземний транспорт Києва працюватимуть довше

У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня автобуси, тролейбуси і трамваї, а також метро у Києві працюватимуть довше, повідомили у Київміськадміністрації.

Згідно з повідомленням, очікується, що наземний комунальний транспорт працюватиме до 3-ї ночі або до 5-ї години ранку.

Також столичний метрополітен працюватиме у новорічну ніч на 3 години довше. У столичній підземці зауважили, що 31 грудня, 1 січня та 7 січня, у разі необхідності і залежно від пасажиропотоків, буде обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Золоті ворота» на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Фунікулер у новорічну ніч працюватиме цілодобово, повідомили у КМДА.

За даними КМДА, з 14 грудня до 12 січня новорічно-різдвяні святкування триватимуть в районі Софійської площі, до 19 січня – на Контрактовій.