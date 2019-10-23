У Росії прокурор просить сім років колонії для 53-річного «свідка Єгови»

В одному з районних судів Приморського краю Росії прокурор запросив сім років колонії загального режиму для 53-річного члена релігійної організації «Свідки Єгови». Григорія Бубнова звинувачують в організації діяльності екстремістської організації.

Як зазначено на сайті «Свідків Єгови», Бубнов переїхав до селища Вільно-Надеждинське, щоб тубуватися про матір після пережитого нею інсульту, він влаштувався на роботу двірником. За версією слідства, в селищі він «скликав і проводив збори, спрямовані на продовження діяльності релігійного об'єднання».

Раніше в іншому російському місті, обласному центрі Курську суд заарештував трьох послідовників релігійної організації «Свідки Єгови», щодо яких порушили кримінальні справи про екстремістську діяльність, у північному Норильську відбулися обшуки за п’ятьма адресами проживання імовірних членів організації, після чого щодо керівника громади єговістів також порушили кримінальну справу. За словами адептів цієї релігійної теччії, 47-річний обвинувачений лише читав публічно Біблію і співав духовних пісень.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни. При цьому, як зазначав правозахисний центр «Меморіал», в рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, проявів агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчент, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».

У грудні 2018 року президент Росії Володимир Путін на зустрічі з членами президентської Ради з прав людини назвав визнання «Свідків Єгови» екстремістами «нісенітницею», заявивши, що вони теж християни і переслідувати їх нема за що. Проте з часу заборони в Росії сотні «свідків Єгови» зазнали кримінального переслідування, десятки були засуджені до реальних термінів ув’язнення за звинуваченням в організації екстремістської діяльності. Багато з заарештованих віруючих скаржилися на тортури і знущання під час допитів.