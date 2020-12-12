Світовий банк схвалив нову позику на підтримку Україні в час пандемії

Рада директорів-розпорядників Світового банку схвалила позику Україні на суму в 300 мільйонів доларів – так зване Друге додаткове фінансування у відповідь на COVID-19 за проєктом модернізації систем соціального забезпечення.

Це додаткове фінансування має допомогти посилити українську програму гарантованого мінімального доходу для малозабезпечених родин, що має запобігти сповзанню в бідність через пандемію COVID-19 приблизно одного мільйона українців, повідомив Світовий банк 11 грудня.

Банк нагадав, що перша додаткова позика за цим його проєктом на суму в 150 мільйонів доларів була схвалена 30 квітня.

За прогнозами Світового банку, через пандемію бідність в Україні може зрости на 4 відсотки і сягнути до кінця року близько 23 відсотків. При цьому близько 60 відсотків українців, які можуть перейти в категорію бідних через пандемію, наразі не захищені жодною з наявних в Україні програм соціального захисту.

Чинний проєкт модернізації соціального захисту, разом із двома його додатковими фінансуваннями, на загальну суму в 750 мільйонів доларів має на метрі підтримати реформи в Україні, спрямовані на скорочення бідності, а також програми систематичного виведення нужденних зі стану бідності.

«Криза з COVID-19 вимагає швидких відповідей на надзвичайну ситуацію, таких, як збільшене надання коштів. Але вона водночас наголосила на необхідності для цієї країни поліпшити стійкість своєю інфраструктури соціальної допомоги і розвитку системи для надання коштів людям, які перебувають у кризі», – нагадали Україні в Міжнародному банку реконструкції і розвитку, більше відомому як Світовий банк.

23 листопада Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження, яким визнав за доцільне залучити позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19», для проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» в розмірі 300 мільйонів доларів.

Як писав тоді у фейсбуці представник Кабміну в Верховній Раді Василь Мокан, позика надасть можливість урядові залучити додаткові кошти задля покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги і соціальних послуг в Україні.

Для цього, за його словами, планується: запровадження надзвичайних грошових трансфертів для осіб і домогосподарств, які втратили роботу або джерела доходу через пандемію COVID-19; запровадження підтримки бідних домогосподарств за допомогою чинної програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; зміцнення систем та інституцій надання соціального захисту для поліпшення реагування в майбутньому.