Світоліна отримала шостий номер посіву на Australian Open

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала шостий номер посіву на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу – першому в сезоні турнірі серії Grand Slam, який розпочнеться в Мельбурні 14 січня.

Очолює жіночий список сіяних перша ракетка світу румунка Сімона Халеп, на другій позиції – німкеня Анджелік Кербер, чемпіонка Australian Open-2016, на третій – чинна володарка трофею Каролін Возняцкі з Данії.

Три головні зірки сучасного тенісу очолили чоловічий список посіву – серб Новак Джокович перший, іспанець Рафаель Надаль другий, швейцарець Роджер Федерер третій.

37-річний Федерер захищатиме здобутий торік титул чемпіона Australian Open.