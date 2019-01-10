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10 Січень 2019, Київ 10:27
Новини | Суспільство

Світоліна отримала шостий номер посіву на Australian Open

Обійми Марти Костюк (л) та Еліни Світоліної після переможного для останньої матчу на Australian Open-2018

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Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала шостий номер посіву на відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу – першому в сезоні турнірі серії Grand Slam, який розпочнеться в Мельбурні 14 січня.

Очолює жіночий список сіяних перша ракетка світу румунка Сімона Халеп, на другій позиції – німкеня Анджелік Кербер, чемпіонка Australian Open-2016, на третій – чинна володарка трофею Каролін Возняцкі з Данії.

Три головні зірки сучасного тенісу очолили чоловічий список посіву – серб Новак Джокович перший, іспанець Рафаель Надаль другий, швейцарець Роджер Федерер третій.

37-річний Федерер захищатиме здобутий торік титул чемпіона Australian Open.

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