Еліна Світоліна пояснила, чому не зіграє за збірну України

Провідна українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що пропустить поєдинок національної команди України в Кубку Федерації через травму.

«З сумом повідомляю, що після тривалих консультацій з лікарями я прийняла дуже непросте рішення пропустити матчі збірної України, які пройдуть в Польщі. Це важке рішення, тому що виступати за збірну України завжди честь для мене, і ще минулого року я запланувала участь у цих матчах. Однак отримане в Австралії ушкодження не дозволяє мені поки що приступити до тренувань і, на жаль, я не зможу зіграти на тому рівні, на якому можу. У даній ситуації найменше, що би я хотіла – це підвести нашу команду на корті», – написала Світоліна у Facebook увечері 28 січня.

За кілька годин до цієї заяви першої ракетки країни Федерація тенісу України повідомила, що провідні українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська не виступлять у складі збірної України в Кубку Федерації.

«Еліна Світоліна і Даяна Ястремська, незважаючи на досягнуті між сторонами попередні домовленості, не зіграють за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі. Причиною є нові фінансові умови, які були висунуті агентом обох тенісисток», – твердить спортивна організація.

«Сподіваємося на зміну ставлення українських тенісисток до виступів за національну збірну команду України. Вважаємо, що участь у матчах за збірну команди своєї Батьківщини має в першу чергу ґрунтуватися на патріотизмі, самовідданості і повазі до спортивної честі України», – йдеться в офіційній заяві Федерації тенісу України.

Змагання в Зеленій Гурі заплановані на 6–9 лютого. Після відмови Світоліної та Ястремської склад збірної України виглядає так: Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк, Надія Кіченок.

За результатами жеребкування збірна України потрапила в підгрупу B Кубка Федерації, суперниками будуть команди Болгарії, Швеції та Естонії.