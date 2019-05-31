Roland Garros: Світоліна зіграє проти Мугуруси

Перша ракетка України Еліна Світоліна 31 стравня побореться за вихід до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Франції у поєдинку з іспанкою Гарбіньє Мугурусою.

Матч очікується другим запуском на корті Філіпа Шатріє, орієнтовно о14:30 за Києвом

Крім того, сьогодні дограє поєдинок ще одна українка. Леся Цуренко продовжить матч другого раунду Roland Garros проти сербки Олександри Круніч. Поєдинок перенесли через темряву на сьогодні за рахунку 5:7, 7:5, 6:6.

Напередодні українсько-американський дует Надія Кіченок – Ебігейл Спірс переграв чеських тенісисток Барбору Крейчікову і Катержіну Синякову. Даяна Ястремська припинила виступи на Roland Garros після того, як її напарниця у парному розряді росіянка Анастасія Потапова знялася зі змагань.