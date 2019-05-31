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31 Травень 2019, Київ 10:48
Новини | Суспільство

Roland Garros: Світоліна зіграє проти Мугуруси

Перша ракетка України Еліна Світоліна

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Перша ракетка України Еліна Світоліна 31 стравня побореться за вихід до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Франції у поєдинку з іспанкою Гарбіньє Мугурусою.

Матч очікується другим запуском на корті Філіпа Шатріє, орієнтовно о14:30 за Києвом

Крім того, сьогодні дограє поєдинок ще одна українка. Леся Цуренко продовжить матч другого раунду Roland Garros проти сербки Олександри Круніч. Поєдинок перенесли через темряву на сьогодні за рахунку 5:7, 7:5, 6:6.

/**/ /**/ /**/ Світоліній не довелося сьогодні виходити на корт
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Напередодні українсько-американський дует Надія Кіченок – Ебігейл Спірс переграв чеських тенісисток Барбору Крейчікову і Катержіну Синякову. Даяна Ястремська припинила виступи на Roland Garros після того, як її напарниця у парному розряді росіянка Анастасія Потапова знялася зі змагань.

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