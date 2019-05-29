Roland Garros: Світоліна вийшла до третього кола завдяки відмові Козлової

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить у третьому колі турніру серії «Великого шолому» Roland Garros.

Сьогодні Світоліна мала зіграти зі своєю співвітчизницею Катериною Козловою, однак остання знялася з турніру.

За даними порталу «Большой теннис Украины», причиною відмови Козловою стали проблеми з ребром, які виникли через сильний кашель.

Суперницею першої ракетки України в наступному колі стане переможниця матчу Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – Йоханна Ларсон (Швеція).

У другому колі має зіграти ще одна українська тенісистка Леся Цуренко. Вона зустрінеться з Олександрою Круніч з Сербії.