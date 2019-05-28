Теніс: Цуренко та Мочанов стартують на Roland Garros

Українські тенісисти Леся Цуренко та Денис Мочанов 28 травня стартують у першому колі турніру серії «Великого шолому» Roland Garros, який у ці дні проходить у Франції.

Друга ракетка України Цуренко зіграє в першому колі одиночної сітки з канадійкою Ежені Бушар.

Мочанов виступає у парній сітці. Разом зі словаком Ігорем Зеленаєм він побореться за вихід до другого кола з аргентинським дуетом Максімо Гонсалес / Орасіо Себальос.

До другого кола турніру вдалося вийти Еліні Світоліній та Катерині Козловій, а от Сергій Стаховський та Даяна Ястремська припинили змагання в одиночній сітці.