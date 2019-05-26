Теніс: двоє українок зіграють у першому колі Roland Garros 26 травня

Двоє українських тенісисток, Еліна Світоліна та Катерина Козлова, зіграють сьогодні у першому колі другого цього року турніру серії «Великого шлему» Roland Garros.

Перша ракетка України Світоліна зустрінеться з американкою Вінус Вільямс. Суперницею Козлової також стане представниця США – кваліфайєр Бернарда Пера.

Ще дві українки, Даяна Ястремська та Леся Цуренко, зіграють свої матчі першого кола пізніше.

У чоловічій сітці Україну представляє Сергій Стаховський. Він програв у фіналі кваліфікації, однак потрапив у перше коло як lucky loser, де зіграє з французом Жилем Сімоном.