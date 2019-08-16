Світоліна програла одній суперниці на другому турнірі поспіль

Перша ракетка України Еліна Світоліна вдруге за два тижні поступилася американці Софії Кенін. Минулого тижня 20-річна американка зупинила українку на стадії чвертьфіналу турніру в Торонто, обігравши перед тим і другу ракетку України Даяну Ястремську. Цього разу в 1/8 фіналу змагання в американському Цинциннаті шляхи суперниць знову перетнулися.

Поєдинок на турнірі в США тривав два сети. В першому рахунок був 6:3, в другому американка за рахунку 5:4 подавала на матч, але Світоліна змогла зробити брейк і перевести гру до тайбрейку. В тринадцятому геймі Кенін довела свою перевагу – 7:3.

В другому колі виступи на турнірі в Цинциннаті завершила Даяна Ястремська.