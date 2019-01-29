Світоліна: фінанси не були і не могли бути ключовим моментом в питанні виступу за збірну

Українська тенісистка Еліна Світоліна заперечує, що відмовилася брати участь у матчі національної команди України в Кубку Федерації через фінансові питання.

«З подивом прочитала заяву ФТУ (Федерації тенісу України – ред.) про те, що не зіграю в Польщі через гроші. Безумовно, з боку мого агента були переговори з представниками збірної і це стандартна світова практика, але фінанси не були і не могли бути ключовим моментом в питанні виступу за збірну. На жаль, ФТУ, сфокусувавшись на фінансовому питанні, мабуть, не почула інформацію про мою травму», – написала Світоліна у Facebook.

Вона зазначила, що мінімум тиждень їй не рекомендовано тренуватися через травму.

28 січня Федерація тенісу України повідомила, що провідні українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська не виступлять у складі збірної України в Кубку Федерації. Причиною в організації назвали «нові фінансові умови, які були висунуті агентом обох тенісисток».

Змагання в Зеленій Гурі в Польщі заплановані на 6–9 лютого. Після відмови Світоліної та Ястремської склад збірної України виглядає так: Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк, Надія Кіченок.

За результатами жеребкування збірна України потрапила в підгрупу B Кубка Федерації, суперниками будуть команди Болгарії, Швеції та Естонії.