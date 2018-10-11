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11 Жовтень 2018, Київ 13:26
Новини | Суспільство

Україна на 50-му місці зі 157 в рейтингу людського капіталу

За оцінками Human Capital Index, найкращі перспективи в дітей, народжених у Сінгапурі (на фото: сінгапурський парк Мерлайон)

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Україна посіла 50-е місце за якістю людського капіталу – такі висновки дослідження Human Capital Index. В цьому списку Україна обійшла Грузію, Туреччину і Катар, проте поступилася Росії, Об’єднаним Арабським Еміратам та Словаччині. Очолив рейтинг Сінгапур.

Індекс людського капіталу – це проект Світового банку, частина Human Capital Project. Він вимірює майбутній обсяг людського ресурсу (тобто навичок, знань, здоров’я, які має працівник), що їх народжені сьогодні діти матимуть на момент досягнення 18-річного віку. При цьому укладачі рейтингу спираються на ризики, які превалюють у кожній країні.

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До вимірів Human Capital Index входять:

  • виживання – шанси дітей дожити до шкільного віку
  • освіта, тобто ступінь, до якого зможуть довчитись діти, і обсяг засвоєних ними знань
  • здоров’я, в якому діти залишать школу, і те, чи дозволить їм фізичний стан продовжити навчання та роботу в дорослому житті

HCI порівнює продуктивність працівника, яким стане сьогоднішній новонароджений, із тим, якого рівня він або вона могли б досягнути, якби були повністю здорові і мали доступ до високоякісної освіти.

Оцінка варіюється в 0 до 1. Україна за цим підрахунком набрала 0,65 бала. Лідер Сінгапур має 0,88, аутсайдер рейтингу Чад – 0,28.

За результатами дослідження, 56% народжених сьогодні дітей по всьому світі зароблять за життя майже удвічі менше, ніж могли б, якби уряди ефективніше інвестували в охорону здоров’я та освіту.

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«Людський капітал – знання, навички, здоров’я, які людина акумулює протягом життя – був ключовим чинником сталого економічного розвитку та зниження рівня бідності в багатьох країнах у 20-му столітті, особливо в Східній Азії», – зазначають автори рейтингу.

В повідомленні також зазначено, що уряди 28 країн (серед них і Україна) висловили цікавість до участі в Проекті людського капіталу. Вони визначили основні пункти співпраці зі Світовим банком та «почали працювати над тим, щоб посилити діалог щодо політики людського капіталу між своїми органами влади».

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