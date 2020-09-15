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15 вересня 2020, Київ 18:18
Новини | Політика

У Верховній Раді в грудні відбудуться слухання про свободу слова – постанова

Торік, у листопаді, у Верховній Раді проходили слухання щодо безпеки діяльності журналістів

Парламентські слухання «Свобода слова чи свобода брехні: факти чи фейки» відбудуться 9 грудня. За відповідний проєкт постанови у вівторок проголосували 296 народних депутатів.

Згідно з текстом постанови, на слухання будуть запрошені представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, ЗМІ, громадські і міжнародні організації, науковці та експерти.

Постановою передбачено, що уряд до 30 листопада має підготувати і подати до Верховної Ради матеріали для депутатів, пропозиції до слухань та визначити доповідача.

Комітет ВР з питань свободи слова має здійснити заходи організаційного характеру.

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6 листопада минулого року у Верховній Раді проходили слухання на тему «Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення», на яких, серед інших, виступили і журналісти Радіо Свобода.

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