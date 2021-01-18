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18 січня 2021, Київ 16:01
Новини | Події

Суд у Києві виправдав догхантера Святогора

У понеділок, 18 січня, Шевченківський районний суд Києва виправдав столичного догхантера Олексія Святогора. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Суд постановив визнати Святогора не винуватим у вчиненні кримінального провадження, передбаченого частиною другою та третьої статті 300 Кримінального кодексу України, виправдати у зв’язку з недоведеністю його провини.

Олексію Святогору інкримінували пропаганду культу насильства і жорстокості.

Вирок суддя Оксана Голуб зачитувала у закритому режимі. Після ухвали суду Олексій Святогор до журналістів не вийшов. Тим часом в суді зібралося кілька зоозахисників.

«Догхантери після такого рішення суду процвітатимуть. Будуть вбивати відкрито, на очах у всіх. Не ховатимуться. Для них тепер «зелена вулиця», – сказала журналістам Аліна Костенко, волонтер та зоозахисниця.

На своїй сторінці у Фейсбуці Святогор назвав рішення судді «розумним та правильним».

Зоозахисники вже давно безуспішно намагаються притягти до відповідальності догхантерів. Про свої «подвиги» Олексій Святогор регулярно розповідає у соціальних мережах і в телешоу, заявляючи, що позбавив життя понад тисячу бродячих собак заради безпеки киян.

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