У Сибіру затримали ветерана афганської та чеченської воєн за критику вторгнення РФ в Україну

У російському Іркутську за звинуваченнями в «дискредитації» російської армії та «виправдання тероризму» затримали ветеран афганської та чеченської воєн Володимира Тимофєєва. Як повідомляє проєкт Радіо Свобода «Сибір.Реалії», колишній військовий, за даними близьких, перебуває у СІЗО.

30 листопада суд має обрати йому запобіжний захід. Сторона захисту Тимофєєва клопотатиме про домашній арешт. Повідомляється, що через кримінальну справу за статтею про «тероризм» ветерану вже заблокували банківські рахунки.

Тимофєєв у перші дні повномасштабної війни РФ проти України писав у одній із соцмереж, що «амбіції Путіна і диктатура, всевладдя та дурість привели гігантську країну до прірви та економічного занепаду, злиднів та бідності, ганьби та вигнання звідусіль. До крові. Країна-агресор, країна-ізгой».

Пізніше на вимогу Генпрокуратури РФ профіль Тимофєєва у «Вконтактє» заблокували.