«Сибірську виразку» на Одещині діагностували в однієї людини

Діагноз «сибірська виразка» підтвердився в одного з п’яти пацієнтів у Одеській області – в лікарні зараз чекають результатів розширеного епідеміологічного аналізу, який роблять в столиці. Про це Радіо Свобода повідомили в Одеській обласній державній адміністрації.

Про госпіталізацію п’яти людей з селища Міняйлівка із підозрою на «сибірську виразку» повідомили місцеві ЗМІ 2 жовтня зранку – в них було діагностовано кожну форму захворювання. Заступник директора обласного департаменту охорони здоров’я Ігор Гінжул повідомив Радіо Свобода, що зараження могло бути пов’язане з забоєм інфікованої худоби.

«29 вересня в центральну районну лікарню міста Сарата поступило п’ять людей, які забивали тушу великої рогатої худоби і під час цього могли заразитися сибірською виразкою. В чотирьох були зміни шкіри у вигляді виразок, у одного з них підтвердився після лабораторного дослідження ПЦР діагноз «сибірська виразка». У решти не підтвердилося після аналізу крові», – заявив чиновник.

Він наголосив, що ступень захворювання низька, пацієнтам була призначена антибактеріальна терапія. За словами Гінжула перше засідання спеціальної комісії було проведено одразу – 29 вересня, після чого засідання проходили ще кілька разів.

Стан п’яти пацієнтів місцеві лікарі оцінюють як задовільне, залишки м’яса скотини, яка стала джерелом захворювання, а також усі матеріали, які із ним контактували, були знищені. Місцевих жителів проінструктували, як себе поводити у випадку, якщо вони побачать перші ознаки інфекції.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що останнього разу «сибірську виразку» в регіоні знаходили в 2011 році, а поблизу із Україною, в Молдові, – в 2013.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я, дослідження м’яса тварини та ґрунту, де її забили, на предмет зараження сибірською виразкою показали позитивний результат. Із 30 вересня в Міняйлівці запровадили карантин.

«Медики спостерігатимуть за станом здоров’я жителів села упродовж 15 днів: щоденно здійснюються обходи домівок для контролю стану здоров’я людей, які потенційно можуть заразитись збудником сибірки», – повідомляють у міністерстві.