«17 моделей – всі люди з інвалідністю»: у Запоріжжі відкрили фотовиставку «Сильні духом»

У туристично-інформаційному центрі Запоріжжя 7 жовтня відкрилася фотовиставка «Сильні духом».

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Моделями для робіт, представлених на ній, стали люди з особливими потребами. Героїв фотографували в образах відомих людей та кіноперсонажів.

«Я до цього дуже любила професійну фотографію і мала досвід зйомок з професійними фотографами. Для мне це було дуже цікаво і захопливо. У якийсь момент я замислилась, що чомусь у нас нема модельного бізнесу для людей з інвалідністю. Я вважаю це несправедливим, бо за кордоном це вже давно існує. І з'явилась ідея створення проекту «Сильні духом». Над самим проектом працювали приблизно півроку. 17 моделей – всі люди з інвалідністю. 8 фотографів, 4 візажисти і 3 перукарі – всі професіонали. Моделі – це переважно запорожці, а також жителі області», – розповіла Радіо Свобода ініціатор проекту та одна з моделей, запорізька художниця Маріанна Смбатян.

Стилісти та фотографи, які брали участь у створені робіт для виставки, кажуть, що працювали на волонтерських засадах.

Фотограф Наталія Байдак розповіла Радіо Свобода, що мала до проекту невеликий досвід роботи з людьми, які мають особливі потреби: «До цього працювала лише один раз з Маріанною. Так вийшло, що вона купила фотосесію під час благодійної акції. Так ми познайомились. Це був мій другий досвід. Єдине – це рівень очей, що потрібно опускатися нижче, а в іншому дивно, що вони дуже легкі на підйом: «Будемо це робити? Авжеж». Жодної протидії, «я не хочу», як зі звичайними людьми».

Організатори виставки планують також видати календар з фотографіями, відзнятими в рамках проекту «Сильні духом». Кошти від його продажу планують витратити на закупівлю пандуса-підйомника для учасників театральної трупи «Рівні можливості», у якій грають люди з особливими потребами.

«У грудні до Дня людей з інвалідністю буде ще виставка, для якої буде дознятий матеріал. На основі всього матеріалу будуть створені календарі на наступний рік. І це буде соціальний проект – кошти від продажу будуть направлені на те, щоб зібрати кошти на закупівлю переносного пандуса. Великого, масивного, що буде безпечним, бо коли ми, наприклад, виступали на спектаклі, через переносний пандус, не дуже надійний, одна дівчина впала і ледве не загинула. Хочемо придбати надійний пандус. Пандус буде для трупи і для заходів для реалізації людей з інвалідністю», – каже Маріанна Смбатян.

Виставка «Сильні духом» триватиме упродовж двох тижнів.