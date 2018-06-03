У Запоріжжі представили інклюзивний спектакль на підтримку онкохворого актора

У Запорізькому міському палаці дитячої та юнацької творчості відбувся прем’єрний показ спектаклю «Чи бувають чудеса?!». Він поставлений театральною трупою «Рівні можливості», що об’єднує людей з інвалідністю.

Режисер-постановник та співавтор спектаклю, запорізька художниця Маріанна Смбатян має інвалідність 1-ї групи та пересувається за допомогою інвалідного візка.

«У цій постановці задіяно 19 акторів. Всі вони волонтери. Наша трупа «Рівні можливості» працює саме на волонтерських засадах. Частина була перенесена з першої постановки, вони вже з нами грали. Іншу частину людей набирали за оголошенням в Інтернеті. Ось так і знайшлися всі. Найбільш складним було взаєморозуміння людей, бо всі актори дуже різні, і за цей час склад кілька разів змінювався, бо в когось щось відбувалося зі здоров’ям, у когось щось траплялось. Тому найскладнішим була саме сила, впевненість і єдність колективу – над цим ми працювали весь цей час і продовжували працювати до останніх секунд перед підготовкою спектаклю», – розповіла Маріанна Смбатян.

Робота над постановкою тривала понад рік. Прем’єрний показ має благодійний характер – всі зібрані кошти підуть на лікування від раку одного з учасників трупи «Рівні можливості» Віктора Карпова, що потребує хіміотерапії.

Спектакль «Чи бувають чудеса?!» – це друга театральна постановка трупи «Рівні можливості». Перший свій спектакль вони презентували у жовтні 2016 року. Його показ відбувся у Запоріжжі та Львові.