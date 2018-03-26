У чому секрет успіхів українських паралімпійців?

Двадцять дві медалі та шосте місце в загальному рейтингу. Національна паралімпійська збірна продемонструвала у південнокорейському Пхьончхані найкращий результат за останні 12 років.

Попри брак спортивної інфраструктури, спеціального транспорту та інвентаря – українським паралімпійцям вдається випереджати численних суперників.

Українські паралімпійці, у рідних містах яких навіть пандуси – рідкість, щороку демонструють вражаючі результати на міжнародних змаганнях. У чому секрет?

База

Західний реабілітаційно-спортивний центр, де готуються до лижних перегонів та біатлону – дійсно хороший. Це єдина в Україні база, що відповідає європейським стандартами і пристосована для людей із інвалідністю.

Віталій Лук’яненко привіз із Південної Кореї два «золота». Попри вади зору він впевнено рухається лижною трасою – орієнтується на звуки та підказки гайда.

«Треба просто відпрацювати все до найменших деталей, щоб нічого не заважало. Тільки щоб думати про гонки. Боятись? А чого боятись?», – каже дворазовий чемпіон зимової Паралімпіади-2018.

Тренери

Андрій Нестеренко раніше працював із олімпійською збірною, але вже вісім років – наставник та друг паралімпійців.

«Ми їх і тренуємо як здорових спортсменів. Практично не роблячи жодних знижок, але враховуючи певні нюанси залежно від уражень: якщо це сидячі спортсмени – один методичний напрямок, більш силовий. Тому що люди використовують тільки м’язи плечового поясу через своє ураження. Якщо люди погано бачать – свої нюанси», – головний тренер паралімпійської збірної України Андрій Нестеренко.

Мотивація

Паралімпійці кажуть –– змагаються лише за перемогу. І така мотивація дає результат. Із південнокорейського Пхьончхана вони привезли 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. Спорт – це сенс життя для таких сильних людей.

«Саме діти, які з обмеженими можливостями хочуть довести, що вони рівні, що вони – такі, як всі», – Валентина, мати паралімпійського чемпіона Максима Ярового.

Гроші

На виплати паралімпійці не скаржаться. Базова зарплатня – одинадцять із половиною тисяч гривень. Для призерів є ще стипендії – від семи до п’ятнадцяти тисяч гривень.

А з цього року паралімпійці отримують від держави такі ж призові, як і олімпійці. Ці суми – в доларах – додають стимул вигравати.

«Це 125 тисяч за золото, 80 тисяч за срібло і 55 тисяч за бронзу», – міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Умови для тренувань

Є і проблеми. Бракує професійного інвентаря, хоча раз на кілька років держава його докуповує. Потрібні гроші на навчально-тренувальні збори, спортивну реабілітацію та спеціальний транспорт для тих, хто пересувається на візках.

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«Західний центр знаходиться в горах. Пішов сніг. Є у нас член паралімпійської збірної, треба було швидко відвезти в районний центр. У нас є «Нива» повноприводна і все», – президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Лідер

Валерій Сушкевич – як названий батько для паралімпійців – достукається у будь-які двері.

«Я ще, правда, цифру не знаю, але я вам можу гарантувати єдине: усе те, що в силах уряду і моїх, як прем’єр-міністра, буде зроблено для того, щоби надати всю необхідну підтримку для наших переможців», – заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Інфраструктура

Але виховувати чемпіонів слід змалку. В українських містах треба більше інклюзивних спортивних шкіл, стадіонів та басейнів. А найперше – зробити пандуси і доступні спортивні споруди.

«Ми ж не їдемо зразу всі на Західний центр тренуватись. Ми починаємо з дому. Якщо у нас будуть умови – у нас буде більше спортсменів, більше медалей», – пояснює призерка п’яти Паралімпійських ігор Олена Акопян.

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Попри всі труднощі та перепони – українські паралімпійці готові працювати на результат. І вдячні усім, хто їх підтримує.

«Підтримують усі, навіть і не сім’я. І навіть ті хлопці, з якими ми тренувались у реабілітаційному центрі у Львівській області, писали. Обслуговуючий персонал з їдальні навіть писав. І ті, що нам трасу готують, у Фейсбуці писали, вітали», – каже дворазовий чемпіон зимової Паралімпіади-2018 Віталій Лук'яненко.

Після короткого відпочинку вдома – паралімпійці знову повернуться до тренувань. З надією на нові медалі.