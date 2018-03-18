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18 Березень 2018, Київ 22:11
Фотогалереї
Фоторепортаж з Паралімпійськіх ігор: 21 фото незабутніх моментів та героїв
18 Березень 2018, 21:04
Ольга Стрижова
У Пхьончхані погас вогонь XІІ зимових Паралімпійських ігор. Щодня тисячі вболівальників, які дивилися змагання, були свідками сенсаційних перемог, появи нових «зірок» спорту, а також знаходили своїх героїв, які стали особистими мотиваторами.
1
Естафета передачі паралімпійського вогню. Хоча на Паралімпіаді Південна та Північна Корея не виходили під одним прапором, як це було на Олімпіаді, але вогонь запалили спортсмени двох країн
2
Збірна України на церемонії відкритті XІІ зимових Паралімпійських ігор. Під синьо-жовтим прапором змагались 30 атлетів, серед яких 10 спортсменів-лідерів. Вони допомагають змагатися паралімпійцям з вадами зору. Прапороносець збірної України – Віталій Лук’яненко
3
Існує міф: ті спортсмени, які на церемонії відкриття виносять прапор своєї держави – додому повертаються без нагород. Українець Віталій Лук'яненко став винятком. На його рахунку дві золоті нагороди у Пхьончхані. На фото він вітає з перемогою свого спортсмена-лідера Івана Марчишака із «золотом» у біатлонному спринті
4
Гірськолижниця Анна Шаффелгубер з Німеччини (посередині) здобула свою першу золоту нагороду у Пхьончхані (категорія «сидячи»). Як і чотири роки тому експерти прогнозували, що вона знову забере всі п'ять можливих медалей вищого гатунку. Проте у Пхьончхані Шаффелгубер стала дворазовою паралімпійською чемпіонкою та срібною призеркою
5
Сноубордист Південної Кореї Кім Юн-хо цілує свою доньку після закінчення кваліфікаційного заїзду в чоловічому кросі
6
Тарас Радь – наймолодший зимовий паралімпійський чемпіон в історії України. Йому лише 18 років
7
Ченьян Ванг з Китаю з ампутованими руками виступає у лижних гонках у категорії «стоячи»
8
Вболівальники Південної Кореї підтримують команду у хокейному матчі проти збірної США
9
Гірськолижниця Генрієта Фаркасова зі Словаччини очолює турнірну таблицю мультимедалістів у Пхьончхані. Словацька спортсменка здобула 5 нагород серед жінок з вадами зору, 4 з яких золоті
10
Український біатлоніст Ігор Рептюх впав на фініші дистанції на 15 кілометрів
11
Сін Ої Гюн святкує перемогу в чоловічій лижній гонці на 7,5 кілометра у категорії «сидячи». Він – перший південнокорейський чемпіон зимових Паралімпійських ігор
12
Українська делегація радіє черговій нагороді «синьо-жовтих» спортсменів
13
Американка українського походження Оксана Мастерс здобула свою перше «золото» у Пхьончхані
14
Збірна Китаю стала першою у керлінгу на візках
15
Американський сноубордист Майкл Шульц виступає з протезом. Це не завадило йому стати паралімпійським чемпіоном у кросі та здобути срібну нагороду у слаломі
16
46-річна німкеня Андреа Ескау приймає привітання. На XІІ зимових Паралімпійських іграх вона здобула 6 нагород, 2 з яких золоті
17
Австралійська делегація біжить вітати з перемогою свого співвітчизника Саймона Патмора
18
Стефані Джальен з США змагається у супер-комбінації (гірськолижний спорт)
19
Збірна України здобула своє сьоме «золото» – змішана естафета, лижні гонки
20
Американські хокеїсти здобули титул паралімпійських чемпіонів у матчі проти збірної Канади. Зустріч завершилась з рахунком 2:1. Обидві шайби забив Деклан Фармер
21
Церемонія закриття XІІ зимових Паралімпійських ігор. Прощавай, Пхьончхане!
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