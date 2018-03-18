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18 Березень 2018, Київ 22:11
Фотогалереї

Фоторепортаж з Паралімпійськіх ігор: 21 фото незабутніх моментів та героїв

У Пхьончхані погас вогонь XІІ зимових Паралімпійських ігор. Щодня тисячі вболівальників, які дивилися змагання, були свідками сенсаційних перемог, появи нових «зірок» спорту, а також знаходили своїх героїв, які стали особистими мотиваторами.
Естафета передачі паралімпійського вогню. Хоча на Паралімпіаді Південна та Північна Корея не виходили під одним прапором, як це було на Олімпіаді, але вогонь запалили спортсмени двох країн
1 Естафета передачі паралімпійського вогню. Хоча на Паралімпіаді Південна та Північна Корея не виходили під одним прапором, як це було на Олімпіаді, але вогонь запалили спортсмени двох країн
Збірна України на церемонії відкритті XІІ зимових Паралімпійських ігор. Під синьо-жовтим прапором змагались 30 атлетів, серед яких 10 спортсменів-лідерів. Вони допомагають змагатися паралімпійцям з вадами зору. Прапороносець збірної України&nbsp;&ndash; Віталій Лук&rsquo;яненко
2 Збірна України на церемонії відкритті XІІ зимових Паралімпійських ігор. Під синьо-жовтим прапором змагались 30 атлетів, серед яких 10 спортсменів-лідерів. Вони допомагають змагатися паралімпійцям з вадами зору. Прапороносець збірної України – Віталій Лук’яненко
Існує міф: ті спортсмени, які на церемонії відкриття виносять прапор своєї держави &ndash; додому повертаються без нагород. Українець Віталій Лук&#39;яненко став винятком. На його рахунку дві золоті нагороди у Пхьончхані. На фото він вітає з перемогою свого спортсмена-лідера Івана Марчишака із&nbsp;&laquo;золотом&raquo; у біатлонному спринті &nbsp;
3 Існує міф: ті спортсмени, які на церемонії відкриття виносять прапор своєї держави – додому повертаються без нагород. Українець Віталій Лук'яненко став винятком. На його рахунку дві золоті нагороди у Пхьончхані. На фото він вітає з перемогою свого спортсмена-лідера Івана Марчишака із «золотом» у біатлонному спринті
 
Гірськолижниця Анна Шаффелгубер з Німеччини (посередині) здобула свою першу золоту нагороду у Пхьончхані (категорія &laquo;сидячи&raquo;). Як і чотири роки тому експерти прогнозували, що вона знову забере всі п&#39;ять можливих медалей вищого гатунку. Проте у Пхьончхані Шаффелгубер стала дворазовою паралімпійською чемпіонкою та срібною призеркою
4 Гірськолижниця Анна Шаффелгубер з Німеччини (посередині) здобула свою першу золоту нагороду у Пхьончхані (категорія «сидячи»). Як і чотири роки тому експерти прогнозували, що вона знову забере всі п'ять можливих медалей вищого гатунку. Проте у Пхьончхані Шаффелгубер стала дворазовою паралімпійською чемпіонкою та срібною призеркою
Сноубордист Південної Кореї Кім Юн-хо цілує свою доньку після закінчення кваліфікаційного заїзду в чоловічому кросі
5 Сноубордист Південної Кореї Кім Юн-хо цілує свою доньку після закінчення кваліфікаційного заїзду в чоловічому кросі
Тарас Радь&nbsp;&ndash; наймолодший зимовий паралімпійський чемпіон в історії України. Йому лише 18 років
6 Тарас Радь – наймолодший зимовий паралімпійський чемпіон в історії України. Йому лише 18 років
Ченьян Ванг з Китаю з ампутованими руками виступає у лижних гонках у категорії &laquo;стоячи&raquo;
7 Ченьян Ванг з Китаю з ампутованими руками виступає у лижних гонках у категорії «стоячи»
Вболівальники Південної Кореї підтримують команду у хокейному матчі проти збірної США
8 Вболівальники Південної Кореї підтримують команду у хокейному матчі проти збірної США
Гірськолижниця Генрієта Фаркасова зі Словаччини очолює турнірну таблицю мультимедалістів у Пхьончхані. Словацька спортсменка здобула 5 нагород серед жінок з вадами зору, 4 з яких золоті
9 Гірськолижниця Генрієта Фаркасова зі Словаччини очолює турнірну таблицю мультимедалістів у Пхьончхані. Словацька спортсменка здобула 5 нагород серед жінок з вадами зору, 4 з яких золоті
Український біатлоніст Ігор Рептюх впав на фініші дистанції на 15 кілометрів
10 Український біатлоніст Ігор Рептюх впав на фініші дистанції на 15 кілометрів
Сін Ої Гюн святкує перемогу в чоловічій лижній гонці на 7,5 кілометра у категорії&nbsp;&laquo;сидячи&raquo;. Він&nbsp;&ndash;​ перший південнокорейський чемпіон зимових Паралімпійських ігор
11 Сін Ої Гюн святкує перемогу в чоловічій лижній гонці на 7,5 кілометра у категорії «сидячи». Він –​ перший південнокорейський чемпіон зимових Паралімпійських ігор
Українська делегація радіє черговій нагороді&nbsp;&laquo;синьо-жовтих&raquo; спортсменів
12 Українська делегація радіє черговій нагороді «синьо-жовтих» спортсменів
Американка українського походження Оксана Мастерс здобула свою перше &laquo;золото&raquo; у Пхьончхані
13 Американка українського походження Оксана Мастерс здобула свою перше «золото» у Пхьончхані
Збірна Китаю стала першою у керлінгу на візках
14 Збірна Китаю стала першою у керлінгу на візках
Американський сноубордист Майкл Шульц виступає з протезом. Це не завадило йому стати паралімпійським чемпіоном у кросі та здобути срібну нагороду у слаломі
15 Американський сноубордист Майкл Шульц виступає з протезом. Це не завадило йому стати паралімпійським чемпіоном у кросі та здобути срібну нагороду у слаломі
46-річна німкеня Андреа Ескау приймає привітання. На XІІ зимових Паралімпійських іграх вона здобула 6 нагород, 2 з яких золоті
16 46-річна німкеня Андреа Ескау приймає привітання. На XІІ зимових Паралімпійських іграх вона здобула 6 нагород, 2 з яких золоті
Австралійська делегація біжить вітати з перемогою свого співвітчизника Саймона Патмора
17 Австралійська делегація біжить вітати з перемогою свого співвітчизника Саймона Патмора
Стефані Джальен з США змагається у супер-комбінації (гірськолижний спорт)
18 Стефані Джальен з США змагається у супер-комбінації (гірськолижний спорт)
Збірна України здобула своє сьоме&nbsp;&laquo;золото&raquo;&nbsp;&ndash; змішана естафета, лижні гонки
19 Збірна України здобула своє сьоме «золото» – змішана естафета, лижні гонки
Американські хокеїсти здобули титул паралімпійських чемпіонів у матчі проти збірної Канади. Зустріч завершилась з рахунком 2:1. Обидві шайби забив Деклан Фармер
20 Американські хокеїсти здобули титул паралімпійських чемпіонів у матчі проти збірної Канади. Зустріч завершилась з рахунком 2:1. Обидві шайби забив Деклан Фармер
Церемонія закриття XІІ зимових Паралімпійських ігор. Прощавай, Пхьончхане!
21 Церемонія закриття XІІ зимових Паралімпійських ігор. Прощавай, Пхьончхане!
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