Фоторепортаж з Паралімпійськіх ігор: 21 фото незабутніх моментів та героїв

3 Існує міф: ті спортсмени, які на церемонії відкриття виносять прапор своєї держави – додому повертаються без нагород. Українець Віталій Лук'яненко став винятком. На його рахунку дві золоті нагороди у Пхьончхані. На фото він вітає з перемогою свого спортсмена-лідера Івана Марчишака із «золотом» у біатлонному спринті

