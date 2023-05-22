Росія: в Іркутську просять зняти Z-банер із театру – його закидали тухлими яйцями

У Росії представники театральної спільноти Іркутська двічі просили міську адміністрацію зняти з фасаду місцевого театру банер із символом Z, бо його закидали «тухлими яйцями із зеленкою». Лист чиновникам опублікував телеграм-канал «Іркутський блог».



У листі зазначається, що будівля театру є візитною карткою міста та спадщиною Іркутська, яку потрібно берегти. Однак у квітні 2022 року адміністрація міста розмістила на ньому банер із символом вторгнення Росії в Україну – георгіївською стрічкою у вигляді символу Z з «відповідними гаслами та хештегами».



Після цього банер «через неоднозначне ставлення» жителів до війни зазнав атаки «тухлими яйцями із зеленкою». Працівникам довелося відмивати не лише банер, а й фасад будівлі.



«Театр має і потрібно убезпечити від подібних інцидентів, ізолювати його від політики та відкрити його обличчя місту», йдеться у листі. У ньому також зазначається, що банер розміщений протизаконно: на об'єктах культурної спадщини не можна розміщувати рекламу, крім афіш.



Символ Z вважається неофіційним символом воєнної агресії Росії проти України. Його наносять на російську техніку, яка бере участь у вторгненні в Україну. Символ неодноразово використовували на російських акціях на підтримку війни, зокрема за участю дітей. Літеру Z малювали на дверях помешкань тих, хто виступає проти війни в Україні. У Росії загрожує штраф за псування символу Z. Наприклад, вже штрафували за кидок фарбою в символ Z.