Пов’язані з війною заборони у РФ, зокрема на синьо-жовті кольори, породили у чиновників РФ параною – британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки звернуло увагу, що жорстке російське законодавство воєнного часу, яке, до прикладу, забороняє публічну демонстрацію національних кольорів України (синього і жовтого), призвело до невпевненості і параноїдальних настроїв серед чиновників РФ.

У своєму огляді британська сторона вказує, що у РФ вважають, що це може свідчити про приховану підтримку України, а відтак під арешти потрапляють люди, які чи то вдягли одяг з відповідними кольорами, чи тримали в руках прапор Повітряно-космічних сил РФ, який виконаний у синьо-жовтих кольорах.

В огляді наголошують, що критика арештів пролунала з «неочікуваного боку» – від ультранаціоналістичної, провоєнної Ліберально-демократичної партії, чия власна символіка містить жовтий колір на синьому тлі.

«Заборона вказує на невпевненість параноїдального російського чиновництва в тому, що вважається допустимим у все більш тоталітарній системі», – йдеться в повідомленні.

У мережі неодноразово повідомляли, як влада у РФ чи на окупованих нею територіях України забороняє те, що нагадує Україну. Були повідомлення про накази перефарбовувати жовто-сині лавки, стіни чи пересаджувати квіти у клумбах, щоб не було натяку на українську національну символіку.