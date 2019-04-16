Старший син Лукашенка отримав посаду в Національному олімпійському комітеті Білорусі

Віктор Лукашенко, старший син президента Білорусі Олександра Лукашенка, отримав посаду в Національному олімпійському комітеті Білорусі і буде виконувати обов'язки першого віце-президента замість Андрія Асташевича, який склав повноваження.

Зокрема, він буде займатися питаннями міжнародної співпраці й підготовкою II Європейських ігор, які пройдуть в червні 2019 року (у змаганнях візьмуть участь понад 4000 спортсменів із п'ятдесяти країн Європи, які будуть змагатися в 15 видах спорту), і легкоатлетичного матчу Європа-США у вересні.

Рішення про призначення Віктора Лукашенка одноголосно ухвалили 15 квітня на засіданні виконкому НОК.

Віктору Лукашенку 44 роки, він народився від шлюбу білоруського президента з Галиною Лукашенко. Також у Лукашенка є сини Дмитро (йому 39 років) і Микола (15 років), причому саме останнього білоруський президент часто бере з собою на офіційні заходи, в тому числі за кордон.

Згідно з офіційною біографією Віктора Лукашенка, він служив у спецпідрозділі прикордонних військ у Мінську і закінчив факультет міжнародних відносин Білоруського державного університету. З березня 2001 року він був співробітником Міністерства закордонних справ Білорусі – третім секретарем і радником у відділі Західної Європи.

Від 2005 року старший син Лукашенка є помічником батька з національної безпеки, а з січня 2007 року входить до складу Ради безпеки Білорусі.