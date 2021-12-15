Уряд схвалив призначення Синєгубова на посаду голови Харківської ОДА

Кабінет міністрів України схвалив призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації, повідомив у своєму телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідний проєкт указу президента схвалили на засіданні уряду 15 грудня.

Перед цим Кабмін також схвалив звільнення Олега Синєгубова з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації, яку він обіймає з листопада 2019 року.

Згідно з офіційною біографією, 38-річний Синєгубов був слідчим на Південній залізниці, ад’юнктом Харківського національного університету внутрішніх справ, старшим викладачем кафедри цивільно-правових дисциплін, економіки та соціології, доцентом тієї ж кафедри, заступником декана з навчально-методичної роботи. У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу. До жовтня 2019 року працював деканом факультету № 6 ХНУВС.

Влітку 2019 року Синєгубов був довіреною особою Олексія Красова, на той час кандидата в народні депутати від «Слуги народу» у виборчому окрузі №180.

У серпні цього року президент Володимир Зеленський звільнив Айну Тимчук із посади голови Харківської обласної державної адміністрації.