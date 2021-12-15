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Уряд схвалив призначення Синєгубова на посаду голови Харківської ОДА

Відповідний проєкт указу президента схвалили на засіданні уряду 15 грудня

Кабінет міністрів України схвалив призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації, повідомив у своєму телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідний проєкт указу президента схвалили на засіданні уряду 15 грудня.

Перед цим Кабмін також схвалив звільнення Олега Синєгубова з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації, яку він обіймає з листопада 2019 року.

Згідно з офіційною біографією, 38-річний Синєгубов був слідчим на Південній залізниці, ад’юнктом Харківського національного університету внутрішніх справ, старшим викладачем кафедри цивільно-правових дисциплін, економіки та соціології, доцентом тієї ж кафедри, заступником декана з навчально-методичної роботи. У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу. До жовтня 2019 року працював деканом факультету № 6 ХНУВС.

Влітку 2019 року Синєгубов був довіреною особою Олексія Красова, на той час кандидата в народні депутати від «Слуги народу» у виборчому окрузі №180.

У серпні цього року президент Володимир Зеленський звільнив Айну Тимчук із посади голови Харківської обласної державної адміністрації.

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