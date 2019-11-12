Представник кандидата в депутати від «Слуги народу» став головою Полтавської ОДА

Олег Синєгубов став головою Полтавської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 11 листопада.

Згідно з офіційною біографією, 36-річний Синєгубов був слідчим на Південній залізниці, ад’юнктом Харківського національного університету внутрішніх справ, старшим викладачем кафедри цивільно-правових дисциплін, економіки та соціології, доцентом тієї ж кафедри, заступником декана з навчально-методичної роботи. У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри цивільного права та процесу. До жовтня 2019 року працював деканом факультету № 6 ХНУВС.

Влітку 2019 року Синєгубов був довіреною особою Олексія Красова, на той час кандидата в народні депутати від «Слуги народу» у виборчому окрузі №180

28 жовтня його призначення на посаду погодив Кабінет міністрів України.