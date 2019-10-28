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29 Жовтень 2019, Київ 00:32
Новини | Політика

Кабмін погодив призначення голів п’яти голів ОДА

Кабмін ухвалив низку кадрових питань

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Кабінет міністрів України погодив призначення голів п’яти обласних державних адміністрацій. Про це повідомляє пресслужба уряду 28 жовтня.

Уряд погодив призначення головами ОДА:

  • Волинської – Погуляйка Юрія Михайловича;
  • Полтавської – Синєгубова Олега Васильовича;
  • Сумської – Пащенко Інну Олексіївну;
  • Хмельницької – Габінета Дмитра Анатолійовича;
  • Чернівецької – Осачука Сергія Дмитровича.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Київської ОДА Олексія Чернишова.

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