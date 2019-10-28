Кабмін погодив призначення голів п’яти голів ОДА

Кабінет міністрів України погодив призначення голів п’яти обласних державних адміністрацій. Про це повідомляє пресслужба уряду 28 жовтня.
Уряд погодив призначення головами ОДА:
- Волинської – Погуляйка Юрія Михайловича;
- Полтавської – Синєгубова Олега Васильовича;
- Сумської – Пащенко Інну Олексіївну;
- Хмельницької – Габінета Дмитра Анатолійовича;
- Чернівецької – Осачука Сергія Дмитровича.
Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Київської ОДА Олексія Чернишова.
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