Зеленський призначив Черкащині голову ОДА і начальника СБУ

Президент України Володимир Зеленський своїми указами здійснив кадрові призначення у Черкаській області.

Одним з указів президент звільнив з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка, і призначив на цю посаду Романа Боднара.

Крім того, указом від 4 листопада звільнено Сергія Ходунова з посади начальника Управління СБУ в Черкаській області і призначено на цю посаду Юрія Погасія.

Напередодні на засіданні Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень.