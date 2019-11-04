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04 листопада 2019, Київ 16:20
Новини | Політика

Зеленський призначив Черкащині голову ОДА і начальника СБУ

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський своїми указами здійснив кадрові призначення у Черкаській області.

Одним з указів президент звільнив з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка, і призначив на цю посаду Романа Боднара.

Крім того, указом від 4 листопада звільнено Сергія Ходунова з посади начальника Управління СБУ в Черкаській області і призначено на цю посаду Юрія Погасія.

Напередодні на засіданні Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень.

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