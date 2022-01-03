Синоптики попереджають про поривчастий вітер в Україні

В Україні 4 січня у західній частині, вночі і у східних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с, попореджає Укргідрометцентр і вказує на перший рівень небезпеки у зв’язку з цим.

Згідно з повідомленням, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

За прогнозами синоптиків, завтра в Україні місцями невеликий дощ, вдень у західних областях помірні дощі, в Карпатах, вночі і на північному сході країни з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, на північному сході та в Карпатах 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні Одещини до 11°.

У Києві у вівторок уночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.