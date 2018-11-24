Синоптики: активний циклон принесе сильний сніг в Україну

Український гідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов в Україні через вплив активного циклону.

За повідомленням, вдень 26 листопада і протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької і Луганської областей очікують снігу, мокрого снігу, місцями сильного снігу (до 15 сантиметрів).

За даними синоптиків, на дорогах буде ожеледь, в окремих районах – налипання мокрого снігу й ожеледь, а 27 листопада у південних і центральних областях – пориви вітру 15-20 м/с.

Напередодні в «Укравтодорі» попереджали, що складні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на автомобільних дорогах згаданих областей.