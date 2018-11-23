Водіїв попереджають про можливі порушення в русі транспорту через сніг

«Укравтодор» попереджає водіїв про можливі порушення в русі транспорту на дорогах України через наближення активного циклону і погіршення погодних умов.

В агенції автомобільних доріг кажуть, що 26-27 листопада на більшій частині території країни очікують на другий – «жовтий» рівень загрози через негоду і просять водіїв врахувати можливі ускладнення.

Зокрема, за повідомленням, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада і протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг і мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 сантиметрів), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь. 27 листопада у південних і центральних областях очікують поривів вітру 15-20 м/с.