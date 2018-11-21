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21 Листопад 2018, Київ 21:30
Новини | Події

У Карпатах 22 листопада випаде сніг – синоптик

«Вплив південного циклону з також складним ім’ям Dschuna закине трохи снігу на Карпати»

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У Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті 22 листопада випаде сніг, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Нас, українців, більше цікавить потужний антициклон на ім’я Burckhard. Він розташувався над Скандинавією, проте своїм рукавом досягає України і визначатиме суху погоду, як це, зазвичай, і роблять антициклони, у більшості наших областей. Тому 22 листопада опадів суттєвих не очікується, лише вплив південного циклону з також складним ім’ям Dschuna закине трохи снігу на Карпати, Закарпаття та Прикарпаття», – написала Діденко.

Вона додала, що повітря буде холодним, найближчої ночі 4-10 градусів морозу, а вдень 22 листопада – від -3 до +2 градусів.

Водночас Укргідрометцентр заявляє, що в усіх регіонах очікується мінлива хмарність.

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