У Карпатах 22 листопада випаде сніг – синоптик

У Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті 22 листопада випаде сніг, повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Нас, українців, більше цікавить потужний антициклон на ім’я Burckhard. Він розташувався над Скандинавією, проте своїм рукавом досягає України і визначатиме суху погоду, як це, зазвичай, і роблять антициклони, у більшості наших областей. Тому 22 листопада опадів суттєвих не очікується, лише вплив південного циклону з також складним ім’ям Dschuna закине трохи снігу на Карпати, Закарпаття та Прикарпаття», – написала Діденко.

Вона додала, що повітря буде холодним, найближчої ночі 4-10 градусів морозу, а вдень 22 листопада – від -3 до +2 градусів.

Водночас Укргідрометцентр заявляє, що в усіх регіонах очікується мінлива хмарність.