В Україні через негоду знеструмлено 60 населених пунктів – ДСНС

В Україні через погіршення погодних умов знеструмлено 60 населених пунктів у трьох областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«З 19 на 20 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ і місцями сильний мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у трьох областях, а саме: Одеська – 32, Кіровоградська – 26, Миколаївська – два", – ідеться у повідомленні.

Бригади обленерго ведуть ремонтні роботи.

У ДСНС попереджали про погіршення погодних умов 19 листопада.