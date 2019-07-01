Сирія заявляє про авіаудари Ізраїлю по свої території і чотирьох загиблих

Ізраїль завдав авіаударів по військових позиціях уряду Сирії поруч із Дамаском та в центральній провінції Хомс – про це заявило контрольоване сирійським урядом новинне агентство SANA.

Неназваний співробітник сирійських збройних сил, якого цитує ЗМІ, повідомив, що ракети були запущені з ізраїльського військового літака, який перебував у повітряному просторі Лівану вранці 1 липня.

За даними SANA, внаслідок авіаудару в місті Сахная на південний захід від Дамаску загинули четверо цивільних, ще 21 людина отримала поранення.

Читайте також: ООН чекає від Росії на інформацію про бомбардування лікарень у Сирії​

Ізраїльські збройні сили не коментували ці звинувачення.

Ізраїль здійснив вже сотні авіаційних ударів по цілях у Сирії, які називає об’єктами Ірану, а також пов’язаних із ним угруповань, в тому числі шиїтської збройної групи «Хизболла».

Ці удари спричинили напругу також між Ізраїлем і Росією, яка разом із Іраном надає критично важливу підтримку президенту Сирії Башару Асаду протягом багаторічного конфлікту всередині Сирії.

Війна в Сирії, що триває вже дев’ятий рік, почалася з придушення урядом протестного руху в березні 2011 року. Внаслідок конфлікту 370 тисяч людей загинули, мільйони мусили тікати з місць проживання.