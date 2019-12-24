РГК при НАБУ закликає Ситника прокоментувати рішення суду, який визнав його винним у корупції

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України закликає директора НАБУ Артема Ситника публічно прокоментувати рішення суду, який визнав його винним у корупційному правопорушенні.

«Закон не зобов’язує звільнити керівника НАБУ при внесенні його до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані із корупцією правопорушення. Водночас члени Ради громадського контролю закликають Артема Ситника дати публічне пояснення своїм діям та прокоментувати своє перебування на посаді керівника антикорупційного органу у такій ситуації», – заявили в РГК.

У вересні Сарненський районний суд Рівненської області оштрафував Ситника на 3 400 гривень. Його визнали винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. 13 грудня Рівненський апеляційний суд підтвердив штраф.

У травні ЗМІ писали, що Ситник та його родина у «затишному мисливському угідді «Поліське-Сарни» Рівненської області» відпочивали «неодноразово» і «абсолютно безоплатно».

Сам Ситник стверджував, що платив за проживання, хоча чеків не зберіг.