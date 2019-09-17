Понад 50% українців вважає, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі – опитування

57,2% українців вважає, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, йдеться в соціологічному дослідженні Центру Разумкова. На думку 16,8%, Україна рухається в неправильному напрямі, ще 26% не змогли відповісти на питання.

Згідно з опитуванням, 41,3% українців вважає, що Україна здатна подолати проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. 40% впевнені, що Україна впорається з проблемами у «більш віддаленій перспективі».

62,1% вважає, що діяльність нової влади призведе до покращення ситуації в країні, 7,2% очікує, що до погіршення ситуації.

Найкращий баланс довіри-недовіри мають президент України (65,9%), Збройні сили України (53,5%) та волонтерські організації (49,6%). Найгірші показники довіри мають ЗМІ Росії (мінус 70%) та суди (мінус 56,6%).

Дослідження проводили 6-11 вересня. В опитуванні взяли участь 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

На початку року 73% українців вважали, що Україна рухається в неправильному напрямі.