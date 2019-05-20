Щонайменше 32 людини загинули внаслідок бунту у в’язниці в Таджикистані

Троє охоронців і 29 засуджених загинули в результаті бунту у в’язниці в місті Вахдат, що за 25 кілометрів від столиці Таджикистану Душанбе. Про це повідомило міністерство юстиції країни.

Масові заворушення сталися 19 травня. Бунтівники були вбиті, влада вжила «рішучих заходів для стабілізації ситуації», сказано в заяві міністерства. Зараз ситуація перебуває під контролем, триває розслідування.

Дружини кількох в’язнів, які перебували в окремому блоці для відвідувачів, сказали, що чули постріли близько 21:00 за місцевим часом, стрілянина тривала близько 30 хвилин.

У листопаді 2018 року в місті Худжанд на півночі Таджикистану також стався бунт у в’язниці. Тоді 21 ув’язнений і два охоронці були вбиті.