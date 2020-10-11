У Таджикистані відбуваються вибори президента

У Таджикистані 11 жовтня відбуваються вибори президента, на яких очікується продовження повноважень авторитарного лідера Емомалі Рахмона ще на сім років.

За даними влади, понад 20% зареєстрованих виборців проголосували вже в перші три години після відкриття дільниць.

Рахмон, який перебуває при владі з 1992 року, перемагав у чотирьох президентських виборах поспіль, жодні з них західні спостерігачі не вважали вільними та справедливими.

68-річному Рахмону протистоять чотири маловідомі кандидати, які представляють провладні партії в парламенті країни.

Вибори також є першими відтоді, коли найвпливовіший політичний конкурент Рахмона, Партія ісламського відродження, була оголошена поза законом. Верховний суд заборонив цю політичну силу як «терористичну» організацію в 2015 році. Багато лідерів партії та чиновників потрапили за ґрати, інші втекли з країни.

Рахмон є єдиним пострадянським керівником, який править довше, ніж білоруський Олександр Лукашенко.

Вибори відбуваються на тлі поглиблення економічних негараздів Таджикистану через пандемію COVID-19: сотні тисяч робітників-мігрантів не можуть поїхати працювати до Росії, і це суттєво скорочує потік грошових переказів, необхідних для підживлення місцевої економіки.